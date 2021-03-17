Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Şubat-5 Mart tarihli haritada vaka oranı yüz binde 10,83'e gerileyen ve batının mavi renkli tek ili olan Uşak, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından alarm vermeye başladı.

Son 2 haftada vaka sayısı arttı

Uşak, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre, 100 binde 19 vaka oranı ve toplam 71 vaka sayısıyla 'orta riskli' sarı renk sınırına ulaştı.

Kentte son 2 haftada vaka sayısındaki artış üzerine polis, jandarma ve zabıta ekipleri, denetimleri sıklaştırdı. Şehirde kalabalığın yoğun olduğu meydan ve caddelerde vatandaşlar maske, sosyal mesafe ile hijyen konularında megafonla uyarılıyor.

"Kurallara sıkı sıkı riayet etmeye ihtiyacımız var"

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, salgınla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Uşak halkı ile beraber koronavirüse karşı titizlikle çalışmayı sürdüreceklerini söyleyen Kocabıyık, "Kurallar vatandaş tarafından sahiplenilmezse başarılı olunmayacağının farkındayız. Kurallara sıkı sıkı riayet etmeye ihtiyacımız var. Vatandaşlarımıza güveniyorum" dedi.

"Normalleşme sürecinden sonra vakalar arttı"

Uşak Tabip Odası Başkanı Dr. Adnan Memiş de 2 hafta önceki risk haritasında batıdaki tek mavi renge sahip kent olduklarını ancak normalleşme sürecinin ardından vaka sayılarının artmaya başladığına dikkat çekti.

Normalleşme süreciyle birlikte insanların kafeteryalar başta olmak üzere cadde ve meydanları doldurduğunu belirten Dr. Memiş, “İdareciler, denetimi sıklaştırmalı. İnsanlar bunaldığı için alışveriş merkezleriyle kafelere akın etti. Maske ve sosyal mesafe kuralına da pek uyulmadı" diye konuştu.