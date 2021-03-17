Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 17:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de turistleri taşıyan midibüs devrildi
[Fotoğraf: AA]
Erciyes Kayak Merkezi'nden kent merkezine Endonezyalı turistleri taşıyan midibüs devrildi. Kazada 24'ü Endonezyalı 25 kişi yaralandı.
H.Ö. idaresindeki midibüs, Erciyes'ten kent merkezine inerken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü ile midibüsteki Endonezyalı 24 turist yaralandı.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Endonezya
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