Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 18:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti Kadın Kolları MKYK toplandı
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı, parti genel merkezinde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplantı, parti genel merkezinde gerçekleştirildi.
Yeni dönemin ilk MKYK toplantısı
Toplantı, 8 Mart'ta, Genel Başkanlığa Ayşe Keşir'in seçildiği AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nin ardından yapılan ilk MKYK toplantısı olma özelliğini taşıyor.
Etiketler: AK Parti
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