İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisince, Yeşilköy köyünde COVID-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındığı açıklandı.

İkinci bir karara kadar karantinada kalacak

Açıklamada, köydeki karantina uygulamasının saat 21.00'den itibaren ikinci bir karara kadar uygulanacağı kaydedildi.