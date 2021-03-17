Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 19:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Giresun'un Espiye ilçesine bağlı bir köy, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde karantinaya alındı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisince, Yeşilköy köyünde COVID-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındığı açıklandı.
İkinci bir karara kadar karantinada kalacak
Açıklamada, köydeki karantina uygulamasının saat 21.00'den itibaren ikinci bir karara kadar uygulanacağı kaydedildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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