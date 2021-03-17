Doğanbey açıklarında can salları içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.

Görevlendirilen sahil güvenlik botu 8 can salı içindeki 158 düzensiz göçmeni kurtardı. Öte yandan yasa dışı yollarla Türkiye'yi terk etmeye çalışan 6 şüpheli de gözaltına alındı.

"Sizi gördük daha iyi olduk"

Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu düzensiz göçmen grubu adına konuşan kişi sahil güvenlik personeline, "Bizi burada bıraktılar, kaçtılar gittiler. Yunan sularında aldılar bizi, buraya kadar getirdiler bıraktılar" dedi.

Sahil güvenlik personelinin "sağlık durumu kötü olan var mı?" sorusu üzerine düzensiz göçmenlerden biri "Sizi gördük daha iyi olduk" cevabını verdi.