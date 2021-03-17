'Çok yüksek risk'li Keşan’da, Hıfzıssıhha Kurulu’nca ev ziyaretleri ve toplanmaların tespit edilmesi halinde kolluk güçlerince idari para cezası uygulanması yönünde karar alındı.

Tek tek evler gezilerek uyarılarda bulunuldu

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evleri tek tek gezip, kapılarını çaldıkları vatandaşlara ev, komşu ve taziye ziyareti ile gün yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Polis ekipleri, vatandaşların yanı sıra apartman ve site yöneticilerine vakaların bulaş kaynağının yüksek oranda ev ziyaretlerinden kaynaklandığını anlatarak, bu nedenle apartman içerisinde dahi komşu ziyareti yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Uyarıcı yazılar asıldı

Ekipler apartman ve site girişlerine ‘Edirne Valiliği’nin almış olduğu karar gereğince misafir kabul etme, misafirliğe gitme, taziye amaçlı ev ziyareti, gün yapma gibi sosyal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacaktır’ yazılı uyarı afişleri astı.