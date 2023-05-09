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Türkiye
İHA 09.05.2023 11:43

Şanlıurfa'da depremzedelere ücretsiz ulaşım kolaylığı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşlara yönelik ücretsiz ulaşım kolaylığını 3 ay daha uzattı.

Şanlıurfa'da depremzedelere ücretsiz ulaşım kolaylığı
[Fotograf: İHA]

6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara yönelik Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz ulaşım kolaylığı 3 ay süreyle uzatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla başlatılan uygulama çerçevesinde depremden etkilenen vatandaşlara ücretsiz ulaşım kolaylığı sağlandı. Ücretsiz ulaşım kart süresi tamamlanan vatandaşların mağdur olmaması için süre 3 ay daha uzatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "6 Şubat tarihinde meydana gelen ve şehrimizin de çok ciddi etkilendiği asrın felaketi sonrasında evleri orta ve ağır hasar alan hemşehrlerimize verilen ücretsiz toplu taşıma kartlarının süresini 3 ay daha uzatıyoruz. Bugünleri de hep birlikte aşacağız inşallah." dedi.

İllerine dönmek isteyen depremzedelere kolaylık
İllerine dönmek isteyen depremzedelere kolaylık

Ücretsiz otobüs kartına sahip olan vatandaşlar URFA Kart Dolum merkezlerinde kartlarını yenileyerek kullanabilecekler.  

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