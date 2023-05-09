Son 63 yılın en yağışsız ikinci kışı

Yağışsız bir kışı geride bıraktık. Meteoroloji'nin "2023 Kış Mevsimi Yağış Değerlendirmesi Raporu"na göre, bu yıl kış mevsimi yağışları normalin ve bir önceki yılın altında gerçekleşti.

Yağışlarda normaline (1991-2020) göre yüzde 44 ve geçen yıla göre yüzde 51 azalma yaşandı.

Yağışlar en çok İç Anadolu'da azaldı

Rapora göre, aynı zamanda ülke genelinde son 63 yılın en düşük ikinci kış yağışı kaydedildi. Tüm bölgeler normalleri altında yağış aldı, en fazla azalma ise İç Anadolu Bölgesi'nde.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde son 63, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde son 50 yılın en az yağışlı kışı yaşandı.

Bazı illerde son 50 yılın en düşük seviyesi

Yağışların yüzde 20’den fazla artış gösterdiği iller ise Sinop, Samsun, Giresun ve Artvin çevreleri oldu. Kışın en fazla yağış Rize’de, en az yağış Iğdır’da kaydedildi.

Aynı zamanda yağışlar 1974 yılından bu yana Adana, Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Bayburt, Çankırı, Çorum, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Iğdır, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sivas, Şırnak ve Van'da son 50 yılın en düşük seviyesinde.

Kış aylarında bölgelerde yağış durumu nasıldı?

Marmara Bölgesi'ndeki yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 44 azalma oldu. Bölgede en fazla yağış alan il Kocaeli, en az yağış alan il ise Tekirdağ.

Ege Bölgesi'nde ise yüzde 40 azalma gerçekleşti. Bölgede en fazla yağış alan il Muğla, en az yağış alan il ise Afyonkarahisar.

Akdeniz'de ise yağışlarda yüzde 51 azalma yaşandı. En fazla yağış alan il Antalya, en az yağış alan il ise Kahramanmaraş oldu.

İç Anadolu Bölgesi'nde yüzde 55 ile yağışların en fazla azaldığı bölge. Bölgede en fazla yağış alan il Karaman, en az yağış alan il Eskişehir oldu.

Karadeniz Bölgesi'nde yağışlarda azalma diğer illere göre daha iyi durumda. Bölgede mevsim normallerine göre yüzde 22 azalma gerçekleşti. Ayrıca, en fazla yağış alan il Rize, en az yağış alan il ise Çorum oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise yüzde 48 azalma yaşandı. Bölgede en fazla yağış alan il Bitlis, en az yağış alan il ise Iğdır oldu.

Güneydoğu Anadolu'da ise yağışlar normale göre yüzde 50 azaldı. Bölgede en fazla yağış alan il Şırnak, en az yağış alan il Şanlıurfa oldu.

Nisan yağışları normalin üzerinde

Meteoroloji'nin "2023 Yılı Nisan Ayı Alansal Yağış Raporu"na göre, Türkiye genelinde nisan ayı yağışlı geçti.

Yağışlar, normaline göre (1991-2020 ortalaması) yüzde 51 ve geçen yıl nisan ayı yağışlarına göreyse yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi.

En fazla artış yüzde 82 ile Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yaşandı. Karadeniz Bölgesi nisan ayı yağışları son 63 yılın en yüksek seviyesinde.

En fazla yağış Bingöl'de, en az yağış Kilis'te

Yağışlarda Hatay, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde normallerine göre yüzde 60 azalma yaşandı.

Trakya, Batı Karadeniz, Balıkesir, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye çevreleri ile Antalya ve Mersin’in doğu kesimlerinde ve İzmir’in batısında 100’den fazla artış gerçekleşti.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış Bingöl’de kaydedilirken, Kırklareli son 63, Edirne son 41 yılın en yüksek nisan ayı yağışını aldı.

En az yağış alan il ise Kilis oldu. Normallerine göre en fazla azalma yüzde 52 ile yine Kilis’te kaydedildi.

Nisanın 15 günü yağışlı geçti

Türkiye’de nisan ayında ortalama 15 yağışlı gün görüldü.

Yağışlı gün sayıları Batı Karadeniz, Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Kahramanmaraş, Rize ve Kars çevrelerinde 20-25 gün, Kıyı Ege, Mersin ve Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 5-10 gün aralığında gerçekleşti.

Grafik: Hafize Yurt Ateş