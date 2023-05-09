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Türkiye
DHA 09.05.2023 10:16

Düşük fiyatlı otomobil vaadiyle 10 milyon liralık vurgun

İstanbul'da, devlet kurumlarından ihale yoluyla düşük fiyata araç alıp sattığını söyleyerek 10 milyon liralık vurgun yapan 6 kişi yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Düşük fiyatlı otomobil vaadiyle 10 milyon liralık vurgun
[Fotograf: DHA]

İstanbul'da otomobil almaya çalışırken dolandırıldığını söyleyen kişi polise başvurdu. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı. 

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların, devlet kurumlarından ihale yoluyla alınan araçların düşük fiyata satıldığı yalanıyla kandırdıldığını belirledi.

Güven sağlamak için aracın gerçekten düşük fiyata satıldığı ardından daha fazla otomobil için para toplandığı anlaşıldı.

Şüphelilerin 10 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira para topladıktan sonra "İhalede sorun çıktı", "İhale ertelendi" gibi söylemlerle araçları teslim etmediği tespit edildi.

5 şüpheli tutuklandı

Ekipler, hakkında şikayet bulunan 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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