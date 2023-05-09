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Türkiye
DHA 09.05.2023 10:17

Sultangazi'de bir binada 22 su sayacı çalındı

İstanbul Sultangazi'de 2 hırsızlık şüphelisi bir binadaki tüm su sayaçlarını çaldı, binada ofisi bulunan Enes Genç susuz kaldıklarına dikkat çekti, "4 katın su sayaçlarını sökmüşler" dedi.

Sultangazi'de bir binada 22 su sayacı çalındı
[Fotograf: DHA]

Hırsızlık olayı 7 Mayıs Pazar günü saat 07.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi.

Kapüşonla yüzlerini gizlemeye çalışan 2 şüpheli tüm katları dolaşarak, su sayaçlarını söktü.

İki şüpheli çaldıkları su sayaçlarını yanlarında getirdikleri çanta ve bir poşete koyduktan sonra binadan ayrıldı.

Su sayaçlarının çalındığı, binada yaşayanların suların akmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı.

Vanaları kontrol eden apartman sakinleri su sayaçlarının 2 şüpheli tarafından çalındığını öğrendi.

"Bina susuz kaldı"

Yaşananları anlatan ve binada ofisi bulunan Enes Genç, binanın susuz kaldığını söyledi:

"Sabahleyin arkadaşlar görmüşler. Binaya girilmiş kamera kayıtlarından da kontrol ettik. Tüm su sayaçlarını sökmüşler; binanın içi su dolmuş. Asansör bozulmuş. Birçok zarara uğradık. Toplam 4 katın su sayaçlarını sökmüşler öndeki dükkanlarla birlikte. Bir katta zaten 6 sayaç var. Yaklaşık 22 tane sayaç sökülmüş. Birkaç tanesini sökememiş bırakmışlar."

"Zorlu bir süreç var"

İSKİ'den yeni sayaçların takılmasının fazla bir prosedürü olduğunu vurgulayan Genç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önce İSKİ'den borcu yoktur kağıdını alıp, daha sonra karakola gidiliyor. Karakolda tutanak tutulduktan sonra yeniden İSKİ'ye gidiliyor. Bu şekilde birkaç aşama var. Bu sürecin biraz daha kolaylaştırılması gerekiyor. Zorlu bir süreç var. Başımıza böyle bir şey geldikten sonra, bu sürecin biraz daha kolay olması gerekir diye düşünüyorum."

 

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