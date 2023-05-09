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Türkiye
İHA 09.05.2023 10:01

Son günlerde görülen yağışlar heyelan riskini artırdı

Ülkemizde son günlerde artan yağış oranlarına karşı yetkililer heyelan riskine ve tehlikesine karşı uyardı.

Son günlerde görülen yağışlar heyelan riskini artırdı
[Fotograf: AA]

Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketi olarak tanımlanıyor.

AFAD verilerine göre, 1950-2019 yılları arasında ülkemizde, kayıt altına alınmış olan heyelanlardan, en çok heyelan olayı gözlenen iller listesinde; Trabzon, Rize ve Erzurum ilk üç sırada yer alıyor.

En az heyelan olayı gözlenen iller ise, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kırşehir, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa, Uşak, Ardahan, Bilecik, İstanbul ve Eskişehir şeklinde tespit edildi.

Depremlerden sonra en çok hasarın yaşandığı afet türü: Heyelan 

Ülkemizde depremlerden sonra en çok hasarın meydana geldiği afet türü heyelan olarak kayıtlara geçti.

Olmuş/muhtemel heyelan olaylarından etkilenen/etkilenebilecek durumdaki toplam yapı sayısı ise 59 bin 345 adet şeklinde kayıtlara geçti.

Heyelanlardan en çok zarar gören il Erzurum

Trabzon 4 bin 106 yapı ile heyelanlardan en çok zarar gören il oldu. Erzurum heyelan gerçekleşme sayısına göre Türkiye de üçüncü sırada bulunuyor.

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