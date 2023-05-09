İstanbul'da sokak köpeklerinin saldırdığı 14 kurbanlık telef oldu

Arnavutköy Çilingir Mahallesi’nde iddiaya göre, Kurban Bayramı nedeniyle bakılan koyun sürüsüne gece saatlerinde başıboş köpekler saldırdı.

Saldırı sonucunda sürüde bulunan 14 koyun telef oldu.

"140 bin TL zararımız var"

Çilingir Mahallesi’nde hayvancılık yapan Barış Beyoğlu yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:

“Gece saatlerinde amcamın koyunlarından 14 tanesi sokak köpekleri tarafından telef edildi. Başka ilçelerden topladıkları sokak köpeklerini çayırlık alan olduğu için buraya atıyorlar ama burada da hayvancılık yapıyoruz biz. Hayvan düşmanı değiliz kesinlikle ama buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Biz sokak hayvanlarına bakıyoruz ama çok fazlalar aç kalınca mecbur saldırıyorlar, insana da saldırıyorlar normalde ama şu anda Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık sayısı fazla olduğu için hayvanlara saldırıyorlar. Şu an bizim 140 bin TL zararımız var yetkililerin yardımcı olmasını istiyoruz.”