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Türkiye
DHA 09.05.2023 09:24

Depremzede ailenin kaldığı çadırda yangın: 4 yaşındaki çocuk öldü

Malatya'da depremde evleri hasar gören yabancı uyruklu ailenin kaldığı çadırda elektrikli sobadan yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ederken 4 yaşındaki Muhammed El Hasan Ali hayatını kaybetti.

Depremzede ailenin kaldığı çadırda yangın: 4 yaşındaki çocuk öldü

Kahramanmaraş merkezli depremde evleri hasar gören Suriye uyruklu aile kurdukları çadırda yaşamını sürdürmeye başladı. Ailenin Hanımınçiftliği Mahallesi Bahadır Sokak'ta evlerinin önünde kurdukları çadırda uyudukları sırada elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı.

İddiaya göre panik ve korku içerisinde çadırdan kaçan aile çocukları Muhammed El Hasan Ali'yi yanlarına almayı unuttu. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye görevlileri, Muhammed El Hasan Ali'yi çadırın içerisinde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed El Hasan Ali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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