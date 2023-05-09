Açık 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 09.05.2023 07:19

İzmir'de Kökünü Kurutma Operasyonu: 310 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 310 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İzmir'de Kökünü Kurutma Operasyonu: 310 gözaltı

56'ncısı düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 310 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de düzenlenen operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu:

"2 bin 280 arkadaşımız sabah 04.15 itibarıyla 56. Kökünü Kurutma Operasyonu için yola çıktılar. Bir helikopter, 35 narkotik dedektör köpeği ve diğer teknik cihazlarla hep birlikte bu operasyona başladılar. Hedefimizde 332'si polis bölgesi, 30'u da jandarma bölgesi olmak üzere toplam 362 noktaydı. Hem imalat suçundan, hem ticaret suçundan, hem yöneticilik suçundan, yaklaşık 7 8 aydır sürdürdüğümüz bu operasyonda bu sabah itibarıyla 310 şüpheli gözaltına alındı. Hala operasyonlar devam etmektedir."


ETİKETLER
İzmir Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Malatya’da hasarlı binanın duvarı çöktü: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:51
Kamu işçisinin zam oranı belli oluyor
08:26
Kanadalı gazeteci babasının kilise okulunda yaşadıklarını anlattığı podcast ile Pulitzer kazandı
08:22
Kanada ile Çin arasında diplomatik kriz
08:14
LinkedIn 716 kişiyi işten çıkarıyor, Çin'deki uygulamasını kapatıyor
07:51
Kuyumcu, kendi mağazasında soygun düzenlemekle suçlanıyor
07:32
İran, Türkiye ile ortak serbest ticaret bölgesi kurulacağını duyurdu
New York'ta öldürülen evsizi anma etkinliğinde gerilim
New York'ta öldürülen evsizi anma etkinliğinde gerilim
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge metro merdivenlerini yürüyerek giden 85 yaşındaki vatandaşla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge metro merdivenlerini yürüyerek giden 85 yaşındaki vatandaşla görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ