İzmir'de Kökünü Kurutma Operasyonu: 310 gözaltı

56'ncısı düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 310 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de düzenlenen operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu:

"2 bin 280 arkadaşımız sabah 04.15 itibarıyla 56. Kökünü Kurutma Operasyonu için yola çıktılar. Bir helikopter, 35 narkotik dedektör köpeği ve diğer teknik cihazlarla hep birlikte bu operasyona başladılar. Hedefimizde 332'si polis bölgesi, 30'u da jandarma bölgesi olmak üzere toplam 362 noktaydı. Hem imalat suçundan, hem ticaret suçundan, hem yöneticilik suçundan, yaklaşık 7 8 aydır sürdürdüğümüz bu operasyonda bu sabah itibarıyla 310 şüpheli gözaltına alındı. Hala operasyonlar devam etmektedir."