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Türkiye
AA 08.05.2023 23:43

Beşiktaş'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Beşiktaş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: AA]

TEM Otoyolu Ankara istikameti Karanfilköy mevkisinde, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, Caner Ç. hakimiyetindeki otomobile, savrulan otomobil ise yoldan geçen servis minibüsüne çarptı.

Toplam 5 aracın karıştığı kazada makas atarak ilerlediği iddia edilen ve otomobile çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Sürücü Caner Ç. otomobilde sıkışırken, aynı araçta bulunan Emin C., Mustafa B., Abdulsamet A. ve Berkay K. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 yaralı hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından ağır yaralı olarak sıkıştığı otomobilden çıkarılan Caner Ç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre yoğunluk oluştu.

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