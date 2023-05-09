Şanlıurfa'da kaybolan iki çocuktan birinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Cuma günü okuldan çıkan Ahmet Serhat Kurt ile arkadaşı Mehmet Fırat Tunç'tan bir süre haber alamayan yakınları çocuklarını aramaya başladı.

Aramalardan sonuç alamayan aileler, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince yapılan çalışmada da bulunamayan çocukların okul yakınındaki sulama kanalına düşmüş olabileceği değerlendirildi.

Olay yerine gelen dalgıç polislerce yapılan aramalarda, Ahmet Serhat Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Kurt'un cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mehmet Fırat Tunç'un bulunması için çalışmalar sürüyor.