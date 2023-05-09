Parçalı Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.05.2023 08:33

Şanlıurfa'da kaybolan iki çocuktan birinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa'da 3 gündür haber alınamayan iki çocuktan birinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Şanlıurfa'da kaybolan iki çocuktan birinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu
[Fotograf: İHA]

Cuma günü okuldan çıkan Ahmet Serhat Kurt ile arkadaşı Mehmet Fırat Tunç'tan bir süre haber alamayan yakınları çocuklarını aramaya başladı.

Aramalardan sonuç alamayan aileler, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince yapılan çalışmada da bulunamayan çocukların okul yakınındaki sulama kanalına düşmüş olabileceği değerlendirildi.

Olay yerine gelen dalgıç polislerce yapılan aramalarda, Ahmet Serhat Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Kurt'un cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mehmet Fırat Tunç'un bulunması için çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER
Şanlıurfa
Sıradaki Haber
İzmir'de Kökünü Kurutma Operasyonu: 310 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:28
Ankara'da kaçakçılara operasyon: 37 gözaltı
10:20
Kanada'da şiddetle mücadele için eyaletlere 390 milyon dolar yatırım
10:19
İsrail güçleri 12 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı
10:17
Konya'da mantardan zehirlenen 3 kişi hastanelik oldu
10:23
Putin: Batı, Nazileri kimin yendiğini unuttu
10:07
ABD, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine desteğini yineledi
Hindistan'da bal kabağı hasat zamanı
Hindistan'da bal kabağı hasat zamanı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge metro merdivenlerini yürüyerek giden 85 yaşındaki vatandaşla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge metro merdivenlerini yürüyerek giden 85 yaşındaki vatandaşla görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ