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Türkiye
İHA 09.05.2023 09:21

Başakşehir'de 2 kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Başakşehir'de seyir halindeki 2 hafriyat kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğul ile 1 kişi yaralandı.

Başakşehir'de 2 kamyon çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]

Saat 13.00 sıralarında Başakşehir Sultangazi yolu İstoç mevkiinde meydana gelen olayda seyir halinde olan İsa Karadoruk yönetimindeki hafriyat kamyonu ile aynı yönde seyir halinde bulunan Nurtekin Dilsiz yönetimindeki bir diğer hafriyat kamyonu çarpıştı.

Kazada İsa Karadoruk ile diğer araçta bulunan Nurtekin Dilsiz ve yanında bulunan oğlu Kerem Dilsiz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı vatandaşlar, sağlık ekiplerince araçlardan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası bir kamyonun yakıt deposunun delinmesi nedeni ile litrelerce mazot yola döküldü.

Durumu fark eden bir vatandaş ise dökülen yakıtı engellemek için delinen depoya bez parçası sıkıştırıp engel olmaya çalıştı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise olay ile ilgili çalışma başlattı. 

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