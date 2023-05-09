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Sağlık
AA 09.05.2023 11:11

Kadınların yüzde 53, erkeklerin yüzde 32'sinde fiziksel aktivite düzeyi düşük

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, kadınların yüzde 53,1'inde, erkeklerin ise yüzde 31,7'sinde fiziksel aktivite düzeyinin düşük olduğu tespit edildi.

Kadınların yüzde 53, erkeklerin yüzde 32'sinde fiziksel aktivite düzeyi düşük
[Fotograf: AA]

10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Günü dolayısıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre, günlük yaşamda iskelet kasları kullanılarak yapılan ve enerji harcamasını gerektiren her hareket fiziksel aktivite olarak tanımlanıyor.

Düzenli fiziksel aktivite kalp hastalığı, inme, diyabet, hipertansiyon, obezite ve çeşitli kanserler gibi bulaşıcı olmayan hastalıkları önlemeye yardımcı oluyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde her dört yetişkinden birinin ve ergenlerin yüzde 81'inin yeterince fiziksel aktivite yapmadığı öngörülüyor.

"Çocukların yüzde 36,2'si günde 2 saatten fazla televizyon seyrediyor"

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, kadınların yüzde 53,1'inde, erkeklerin yüzde 31,7'sinde fiziksel aktivite düzeyinin düşük olduğu belirlendi.

İlkokul 2'nci sınıf çocuklarında yapılan Bakanlığın Şişmanlık Araştırması'na göre, çocukların yüzde 36,2'si hafta içi günde 2 saatten fazla televizyon seyrediyor ya da bilgisayarla vakit geçiriyor. Bunun oranı hafta sonu yüzde 69,9'u buluyor.

Sağlıklı yaşamın formülü: Hareket etmek
Sağlıklı yaşamın formülü: Hareket etmek

Yetişkiler için günde 30 dakika yeterli

Uzmanlar, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftanın 5 günü 30 dakika orta şiddette egzersizin yetişkinler açısından yeterli olduğunu vurguluyor.

Çocuklarda ise 1-4 yaş arasında gün içinde farklı şiddetlerde 180 dakikalık fiziksel aktivite yapılmasının uygun olduğunu ifade eden uzmanlar, 5-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerin günde 60 dakika, şiddeti değişen aktiviteleri yapmasını öneriyor.

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