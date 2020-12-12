Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki 9 katlı bir apartmanın 7. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

Yangın, diğer katlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangından etkilenenler çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.