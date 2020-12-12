Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 15:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa'da bir apartmanda korkutan yangın
Şanlıurfa'da bir apartmanın 7. katında yangın çıktı. Yangından etkilenenler çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki 9 katlı bir apartmanın 7. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.
Yangın, diğer katlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangından etkilenenler çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Etiketler: Yangın
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