Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 14:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bartın Irmağı maviye büründü, balıklar yüzeye çıktı
Bartın’da kent merkezi içinden geçen ırmağın rengi, artan kirlilik nedeniyle maviye döndü. Irmaktan yayılan kötü koku rahatsızlık yaratırken, Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak inceleme başlattı.
Bartın Irmağı'ndaki kirlilik artmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Çağlayan mevkiindeki ırmak yatağındaki suyun köpürmesinin ardından, bu sabah saatlerinde Gölbucağı Mahallesi Asma Caddesi’nden geçen ırmağın rengi maviye döndü.
Kötü kokuların yükseldiği ırmakta, balıkların toplu olarak su yüzüne çıkması da dikkat çekti. Köprü üzerinden geçen vatandaşlar ırmağın renginin değişmesine tepki gösterdi.
Kent merkezine kadar yayılan kötü kokunun, ırmak yatağındaki renk değişikliği sonrasında meydana geldiği öğrenildi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak kirliliğin sebebini belirlemek için çalışma başlattı.
Etiketler: Çevre Kirliliği
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