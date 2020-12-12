Rüştü Bayram Caddesi'ndeki evde oturan Fuat ve Mehmet Ejderoğlu'ndan bir süre haber alamayan yakınları eve geldi. İki kardeşi oturma odasında hareketsiz gören yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde iki kardeşin öldüğü belirlendi. Yapılan ilk incelemede Ejderoğlu kardeşlerin vücutlarında darp ve yara izine rastlanmadı.

[Fotoğraf: DHA]

Kronik rahatsızlıkları bulunan kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.