Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da arpa yığınlarına gizlenmiş silah ve fişekler ele geçirildi: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 silah, 6 şarjör ve 176 fişek ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, depodaki arpa yığınlarının içerisine gizlenmiş 1 kalaşnikof, 1 tabanca, 2 av tüfeği ile bu silahlara ait 6 şarjör ve 176 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Kaçakçılık Şanlıurfa Silah Kaçakçılığı
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