Karantinaya girmek istemeyenler koronavirüs testinden kaçıyor. Hatta işe gidiyor, toplu taşıma kullanıyorlar yani sosyal hayata karışıyorlar.

Bu durum da vaka sayılarının artmasına neden oluyor.

Peki hasta olunduğu bilindiği halde sosyal ortamlara girilmesinin hukuki karşılığı var mı?

"3 yıla kadar ceza verilebilir"

Genel sağlığın tehlikeye atılması Türk Ceza Kanunu'nun 170'inci maddesince değerlendiriliyor. Ve bir başkası için risk yaratan kişi için ceza öngörülüyor.

Test yaptırmayıp vaka sayılarının artmasına neden olanlara 3 yıla kadar ceza verilebilir.

Avukat Onur Ayhan, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Temaslı ya da taşıyıcı olduğu yüksek olan kimsenin şüphesi olduğu halde sosyal iş ortamlarına herhangi bir şekilde taviz vermeden, tedbirlerini almadan gezmesi durumunda bir kimse her ne kadar 1'inci dereceden tehlike yaratmasa da soyut tehlikenin varlığı halinde ve bu soyut tehlike henüz bir sonuca ermemiş olsa dahi Türk Ceza Kanunu'nun 170'inci maddsinin 2'nci fıkrası bu duruma atıfta bulunuyor ve burada da şahsın cezalandırılması öne çıkıyor. Öldürmeye teşebbüsten ziyade kasten yaralamaya gireceğini TCK 86'ncı maddesinde düzenlenen kasten yaralamanın alt sınırı 1, üst sınırı 3 yıl olarak düzenlenmiş maddesinde."