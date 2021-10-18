İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'teki bir adreste, piyasaya sürülmek üzere yüklü miktarda sahte para bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, K.A. isimli bir şüpheliye ait adrese 14 Ekim'de düzenledikleri baskında 201 bin lira ile 13 bin 500 dolar banknotlardan oluşan sahte para ele geçirdi.

Araştırmalarını sürdüren polis, ele geçirilen sahte paraların M.A. adlı başka bir şüphelinin ikametinde basıldığını belirledi.

Bu adrese yapılan baskınla birlikte toplam 3 milyon 325 bin lira ve 715 bin dolar sahte para, 6 adet yazıcı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet giyotin ile sahte para üretimi ve alt yapısında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve "Parada sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, M.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.