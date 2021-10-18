12 Ekim Salı günü sabah saatlerinde, Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde, bir apartmanın önünde bir süre dolaşan kişi, dış kapıdan içeri girmeye çalıştı. Kapıyı açamayınca zil kutusuna yönelen kişi, onu da çıkaramayınca bu defa güvenlik kamerasını fark etti.

Merdivenlerin korkuluğuna çıkan şüpheli elindeki aletle apartmanın giriş kapısına bakan güvenlik kamerasını söküp kaçtı.

Hırsızın, güvenlik kamerasını çaldığı anları da güvenlik kamerası kaydetti.

Sabah güvenlik kamerasının olmadığını fark eden bina sakinleri kayıtları izlemeye başlayınca kameranın çalındığını gördü.