Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 11:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 37 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Başkent'te narkotik suçlarını önlemeye yönelik 11-17 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 351 kişiden 37'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde 11-17 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 351 kişiden 37'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonlarda; 600 gram esrar, 430 gram eroin ve 454 bin 68 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu Narkotik
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