Küresel iklim değişikliğiyle oluşan kuraklık, Van Gölü’ndeki balıkçılıkları olumsuz etkiledi.

Sıcaklıkların artmasıyla beraber yağışların azalması Van Gölü'ndeki su kaybını artırdı.

[Fotoğraf: İHA]

Van Gölü’nde yaşayan inci kefalini avlayarak geçimini sağlayan balıkçılar, avdan döndükten sonra teknelerini limana yanaştıramadı.

Limanın içerisindeki tekneler kullanılamazken, 8 balıkçı teknesi ise limanın dışında kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Balıkçıların yaşadığı olumsuz durum, göldeki su kaybını bir kez daha gözler önüne serdi.

"Tekneler artık yanaşamıyor"

Geçimini inci kefalini avlayarak sağlayan balıkçı Nurettin Yıldırım, Van Gölü’nün kuraklıktan dolayı çekildiğini anlattı:

"Suların çekilmesiyle barınağımız bozuldu ve tekneler artık yanaşamıyor. 12 teknemizden 4’ü hasar gördü. Şanzımanı kırılan bir tekneyi ise karaya çektik. Diğer tekneler ise limanda kaldı. Limanın temizlenmesi için özel olarak 10 bin liraya kepçe kiraladık. Limanı temizlettik ama bu sadece 10 gün sürdü. Suların tekrar çekilmesiyle barınaktaki sular yine sığ kaldı."