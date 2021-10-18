Van Gölü'nde kuraklık: Tekneler limana yanaşamadı
Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde suların çekilmesinden dolayı balıkçı tekneleri limana yanaşamadı.
Küresel iklim değişikliğiyle oluşan kuraklık, Van Gölü’ndeki balıkçılıkları olumsuz etkiledi.
Sıcaklıkların artmasıyla beraber yağışların azalması Van Gölü'ndeki su kaybını artırdı.
Van Gölü’nde yaşayan inci kefalini avlayarak geçimini sağlayan balıkçılar, avdan döndükten sonra teknelerini limana yanaştıramadı.
Limanın içerisindeki tekneler kullanılamazken, 8 balıkçı teknesi ise limanın dışında kaldı.
Balıkçıların yaşadığı olumsuz durum, göldeki su kaybını bir kez daha gözler önüne serdi.
"Tekneler artık yanaşamıyor"
Geçimini inci kefalini avlayarak sağlayan balıkçı Nurettin Yıldırım, Van Gölü’nün kuraklıktan dolayı çekildiğini anlattı:
"Suların çekilmesiyle barınağımız bozuldu ve tekneler artık yanaşamıyor. 12 teknemizden 4’ü hasar gördü. Şanzımanı kırılan bir tekneyi ise karaya çektik. Diğer tekneler ise limanda kaldı. Limanın temizlenmesi için özel olarak 10 bin liraya kepçe kiraladık. Limanı temizlettik ama bu sadece 10 gün sürdü. Suların tekrar çekilmesiyle barınaktaki sular yine sığ kaldı."