Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meriç Nehri'nin debisi son ayların zirvesinde
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de yaz aylarındaki kuraklık nedeniyle su seviyesi dip konuma düşen Meriç Nehri'nin debisi, geçen hafta etkili yağışlarla birlikte 5 kattan fazla arttı.
Kurak bir yıl geçiren kentte, buharlaşma ve tarımsal sulamanın etkisiyle Meriç'in debisi saniyede 50 metreküp seviyelerine kadar gerilemiş, su akışı durma noktasına gelmişti.
[Fotoğraf: AA]
Yaz aylarındaki kuraklık ve eylül ayında beklenen yağışların olmaması nedeniyle son dönemlerin en düşük seviyesinde akan nehrin debisi, havzasının bulunduğu Bulgaristan ile denize döküldüğü Edirne'de etkili olan yağışlarla birlikte saniyede 268 metreküpe kadar yükseldi.
Nehrin debisi, bölgeye düşen yağışlarla son ayların en yüksek seviyesine ulaşarak 5 kattan fazla arttı.
[Fotoğraf: AA]
Nehirdeki su seviyesinin artmasıyla kurak dönemde ortaya çıkan kum adacıkları gözden kayboldu.
[Fotoğraf: AA (Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluşmuştu)]
Etiketler: Edirne Kuraklık Meriç Nehri
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