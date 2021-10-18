Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde çekici, otomobil ve tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ankara istikametinde seyreden Enes Y. idaresindeki çekici, Kuruçay mevkisinde Mehmet H'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Hızını alamayan çekici, akaryakıt istasyonunda park halindeki traktör yüklü tıra çarparak durabildi.
Kazada araç içerisinde sıkışan Enes Y, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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