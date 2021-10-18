Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 10:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şarkıcı Murda gözaltına alındı
İstanbul'da Türk kökenli Hollandalı şarkıcı, uyuşturucuyu özendirme suçlamasıyla gözaltına alındı.
Murda takma adlı rap şarkıcısı Önder Doğan, kliplerinde ve şarkılarında uyuşturucu kullanımına sık sık yer veriyor.
En az 3 şarkısının sözlerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği belirlendi.
Şarkıcı, önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Mahkemeye çıkarılan, Hollanda vatandaşı Doğan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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