Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da göçmen kaçakçılığı: 18 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Van'da düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8'i yabancı uyruklu 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'da göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
11-17 Ekim tarihleri arasında il genelinde 9 operasyon gerçekleştiren ekipler, 8'i yabancı uyruklu 18 şüpheli hakkında işlem yaptı.
Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 73 bin 839 lira ceza verildi, 4 araca el konuldu.
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