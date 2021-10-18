Dün akşam saat 18.00 sıralarında, Avcılar Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak’ta, 4 katlı bir apartmanın 1’inci katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Zabıta ve polis ekipleri binanın etrafına barikat kurarak güvenlik önlemi aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Ekiplerin incelemesinin ardından binanın tahliyesine karar verildi.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Bina sakinlerinin apartmanı boşaltmasıyla, giriş kapısına zincir çekilip kilitlendi.

[Fotoğraf: İHA]

Balkonun çökmesi sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yapılacak incelemelerin ardından binaya ilişkin nihai karar verilecek.

[Fotoğraf: İHA]