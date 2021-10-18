Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddelerde trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

Mesailerine yetişmeye çalışanlar vatandaşlar, öğrenciler toplu ulaşım ve duraklarda yoğunluk oluştururken özellikle Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu arttı. Özellikle Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu gözlenirken D-100 kara yolunun bazı noktalarında trafik akışı yer yer durma noktasına geldi.

D-100 Karayolu'nda Ankara istikametinde Beylikdüzü'nden başlayan sıkışıklık Halıcıoğlu'na kadar devam ederken TEM'de ise aynı yönde Bahçeşehir - Firuzköy arasındaki yoğunluk, Hadımköy'den TEM'e bağlantı yolunda da gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda da Ataşehir, Ümraniye başta olmak üzere Kozyatağı'ndan Kadıköy istikametine doğru yaşanan trafik zaman zaman durdu. TEM Otoyolu'nda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'ye doğru Kavacık ile Altunizade'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yer yer hafif yağışın da başladığı Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Maltepe ile Göztepe Köprüsü arasında, Ankara istikametinde ise Bostancı, Maltepe ve Pendik mevkilerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İBB verilerine göre İstanbul genelinde trafik yoğunluğu şu saatlerde yüzde 60 olarak ölçüldü.