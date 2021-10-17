Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 23:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te otomobil ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Beşir U. yönetimindeki tanker ile İsmail Ekinci idaresindeki otomobil, Nurdağı-Osmaniye kara yolunda çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücü Ekinci'yi sıkıştığı otomobilden çıkardı.
Yaralı sürücüler ile otomobildeki Şaziye Ö. çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ekinci, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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