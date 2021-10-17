Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 23:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükçekmece'de bir sitede çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Büyükçekmece'de bir sitede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kumburgaz Merkez Mahallesi Pınaraltı Sokak'ta bir sitede bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, sitedeki bazı bloklara da sıçrarken, binalar tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
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