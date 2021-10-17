Umut Küçükçakan yönetimindeki otomobil, D-100 kara yolu Sapaca köyü mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Hüseyin Ayhan yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

Yine aynı yönde ilerleyen Engin Uğur yönetimindeki otomobil, Aydın Usta yönetimindeki otomobil, Sebahattin Aras yönetimindeki otomobil ve Ahmet A. yönetimindeki otomobil de kazaya karıştı.

10 kişi yaralandı

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunanlar olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul-Samsun istikameti bir süre trafiğe kapandı.