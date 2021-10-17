Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 17:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çukura düşen ineği itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Tokat'ın Niksar ilçesinde kırsal alanda çukura düşen ineği itfaiye kurtardı. Sağ salim kurtarılan inek sahibine teslim edildi.
Gülbayır köyünde ineklerini otlatan Kazım Bozkurt, hayvanlarından birinin kaybolduğunu fark etti.
İneğini aramaya başlayan Bozkurt, hayvanının bir çukura düştüğünü gördü. Bunun üzerine Niksar Belediyesini arayarak yardım istedi.
İtfaiye kurtardı
Kısa sürede belediyeye bağlı itfaiye ekipleri bölgeye gelerek kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye erleri çukura inerek ineği halatla bağladı. Daha sonra iş makinesi yardımıyla kuyudaki inek bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağ salim kurtarılan inek sahibine teslim edildi.
Etiketler: İtfaiye
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