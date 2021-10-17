Sarıyer kıyı şeridinde dün kaçak midye avcılarına yönelik denetim yapıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetime İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta ekipleri ve Sarıyer Belediyesi Zabıta ekiplerinden oluşturulan toplam 24 kişilik ekip katıldı.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na aykırı şekilde midye avcılığı yaptığı tespit edilen 8 kişiye 43 bin 640 lira idari para cezası uygulandı.

Kaçak avlanılan 40 çuval midyeye el konuldu. El konulan 40 çuval içindeki yaklaşık 1 ton midye ise canlı oldukları için doğal yaşama alanı olan denize bırakıldı.