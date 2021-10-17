Sultangazi'de bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Tatil olması sabebiyle içeride kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilendiği tespit edilen bir kedi, dışarıya çıkarıldı. İtfaiye erleri ve mahalleli kedinin hayatta kalması için seferber oldu.

Suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı

Baygınlık geçirdiği tespit edilen kediye sunu teneffüs ve kalp masajı yapıldı. Müdahale ile biraz kendine gelen kedi, üşümemesi için bir beze sarılarak kutuya konuldu. Daha sonra veteriner hekime teslim edilen kedi tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerine haber veren vatandaşlardan biri, "Baktım demir kapı kilitli. Hemen komşular geldi, kapıyı açtık. Duman daha çok yükseldi. Daha sonra itfaiyeyi aradık. 5 dakika içerisinde herkes geldi ve yangına müdahale ettiler" dedi.

