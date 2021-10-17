Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da minibüs ağaca çarptı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, ağaca çarparak durabildi. Kazda yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Sarıkaya Mahallesi'nde, Ankara istikametinden gelen Servet Akın yönetimindeki minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp ağaca çarptı.
Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 23:45
- 23:28
- 22:55
- 22:57
- 22:37
Sıradaki Haber
Büyükçekmece'de bir sitede çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz