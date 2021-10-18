Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de geri dönüşümden enerji üreten fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Düzce'de geri dönüşümden enerji üreten fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.
Beyköy beldesinde bulunan Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, enerji üretim fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı.
Fabrikanın içinden dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlisi durumu 112 Acil servis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.
Ekipler, fabrikanın iç kısmını tamamen saran dumanı da hava tahliye hortumlarıyla dışarıya çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi.
Öte yandan yangında dumandan etkilenen güvenlik görevlisi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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