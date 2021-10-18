Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 09:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
23 eski Polis Akademisi öğrencisine gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda, gözaltı kararı verilen 23 eski Polis Akademisi öğrencisinden 15'i yakalandı.
Polis Akademisi Başkanlığından 2015 yılında ilişikleri kesilen ve YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlarını devam ettirdikleri tespit edilen 23 eski Polis Akademisi öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen İstanbul merkezli operasyonda 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ekipler, 23 şüpheliden 15'ini gözaltına aldı. Şüphelilerden 4'ünün yurt dışına kaçtığı öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, firari zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Sıradaki Haber
İstanbul'da bir evin balkonu çöktü: Bina boşaltıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz