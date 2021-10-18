Polis Akademisi Başkanlığından 2015 yılında ilişikleri kesilen ve YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlarını devam ettirdikleri tespit edilen 23 eski Polis Akademisi öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen İstanbul merkezli operasyonda 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, 23 şüpheliden 15'ini gözaltına aldı. Şüphelilerden 4'ünün yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, firari zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.