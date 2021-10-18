Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yüzbaşı rütbesiyle görev yapmaktayken görevden alınan tutuksuz sanık H.Ç. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini belirterek, H.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.Ç, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.