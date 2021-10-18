Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 11:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatay'da denizde 3 hortum oluştu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, denizde 3 hortum meydana geldi. Etkili olan hortumlar karaya ulaşmadan kayboldu.
Sabah saatlerinde Arsuz ilçesinde denizde ikisi büyük biri küçük 3 hortum oluştu.
Vatandaşlar, denizdeki 3 hortumu endişeyle izledi.
Hortumlar karaya ulaşmadan kısa süre içinde kayboldu.
Etiketler: Hatay
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