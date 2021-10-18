Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ ve PKK operasyonu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ ve YPG/PKK'nın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifresi amacıyla çalışma başlatıldı.
Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Suriye'de YPG/PKK'nın bomba uzmanı olarak faaliyet gösterdiği öne sürülen Suriyeli H.Ş. ile DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyette bulundukları gerekçesiyle Suriyeli A.S. ve E.T, sevk edildikleri adli makamlarca cezaevine gönderildi.
Etiketler: DEAŞ PKK/YPG Terör Örgütü
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