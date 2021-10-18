Şahintepe Mahallesi Nader Sokak'taki bir gecekonduda yangın çıktı.

Daha sonra büyüyen alevler, yandaki 2 katlı binaya da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yerine gelen ev sahibi Adem Yetişen, gecekonduda hasta olduğu için Nouri Elahmil ismindeki işçinin kaldığını, diğer 4 Suriyeli işçinin dışarıda olduğunu söyledi.

Nouri Elahmil'in sobayı yakarak uyuduğunu anlatan Yetişen, bu kişinin uyandığında yangın çıktığını görerek kendini dışarı attığını ifade etti.

Bu arada yangın nedeniyle çevredeki bazı evlerin camlarının kırıldığı görüldü.

Yangında zarar gören gecekondu kullanılamaz hale geldi.