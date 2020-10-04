Haber Giriş: Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da apartmanın çatısında halay çeken gruba ceza
Şanlıurfa’da düğün öncesi çeyiz taşıyan bir grup, 6 katlı apartmanın çatısında davul-zurna eşliğinde halay çekti. Polis, adrese giderek kimliği tespit edilenlere cezai işlem uyguladı.
Şanlıurfa'da 6 katlı binanın damında davullu zurnalı eğlence yapıldı.
Selahaddin Eyyübi Mahallesi’nde bulunan apartman çatısına çıkan davetliler, koronavirüse aldırış etmeyerek halay çekip, karşılıklı göbek attı.
Sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı eğlence görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla oluşan tepki sonrası polis ekipleri, çeyiz sahiplerine ve kimliği tespit edilenlere idari para cezası kesti.
Etiketler: şanlıurfa çatı halay çeyiz koronavirüs sosyal mesafeSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 17:41
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