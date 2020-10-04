Günlük koronavirüs tablosu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.

Günlük verilere göre; son 24 saatte 104 bin 402 test yapıldı, 1429 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 57 kişi hayatını kaybederken, 1182 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 10 milyon 806 bin 285, toplam hasta sayısı 324 bin 443, toplam vefat sayısı 8 bin 441, hastalarda zatürre oranı yüzde 6,4, ağır hasta sayısı 1475, toplam iyileşen hasta sayısı 285 bin 50 oldu.

"Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz."