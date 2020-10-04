Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan geri itti, 33 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Uçburun açıklarında, can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekibince kurtarılan 33 düzensiz göçmenin Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: izmir çeşme Yunan düzensiz göçmen Sahil Güvenlik KomutanlığıSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 15:15
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