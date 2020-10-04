Haber Giriş: Kaynak: İHA
Masa olarak kullandılar, 2 bin yıllık lahit çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa İznik’te taksi esnafının masa olarak kullandığı 2 bin yıllık lahit, müzeye kaldırıldı.
Taksi esnafı tarafından masa gibi kullanıyordu. Ayasofya bahçesinde bulunan lahdin tarihi önemi olduğu öne sürülmüştü.
İddianın araştırılması için Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy talimat verdi. İncelenen lahdin 2 bin yıllık geçmişinin bulunduğu tespit edildi.
Bu sabah arkeologlar harekete geçti ve 4 saatlik çalışma sonrası 2 bin yıllık lahit ve yanında bulunan kitabe vinç tarafından çekiciye yüklendi ve yeni yapılacak Arkeoloji Müzesine götürüldü.
Oto çekicinin üzerinde 2 bin yıllık lahdi gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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