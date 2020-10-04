Taksi esnafı tarafından masa gibi kullanıyordu. Ayasofya bahçesinde bulunan lahdin tarihi önemi olduğu öne sürülmüştü.

İddianın araştırılması için Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy talimat verdi. İncelenen lahdin 2 bin yıllık geçmişinin bulunduğu tespit edildi.

Bu sabah arkeologlar harekete geçti ve 4 saatlik çalışma sonrası 2 bin yıllık lahit ve yanında bulunan kitabe vinç tarafından çekiciye yüklendi ve yeni yapılacak Arkeoloji Müzesine götürüldü.

Oto çekicinin üzerinde 2 bin yıllık lahdi gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.